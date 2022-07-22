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Спорт
22 июля 2022  13:03
Артур Халилуллов

Мастер-класс Александры Трусовой запретили в Швеции по политическим мотивам

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Мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой запретили проводить в Стокгольме по политическим причинам. Об этом сообщает Loop Sport.

Обладательница серебряной медали Олимпиады в Пекине должна была провести мастер-класс в столице Швеции 27-28 августа.

По информации источника, причиной отмены мероприятия стали политические мотивы. Отмечается, что на мастер-класс Трусовой продано более 80% билетов.

Ранее Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Александра Трусова обыграли в футбол игроков ЦСКА Игоря Дивеева и Ивана Облякова. Отрывок игры попал на видео.

#фигурное катание #александра трусова #Камила Валиева #олимпиада в Пекине #швеция
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