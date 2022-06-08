«Козлы они все!»: Запад хочет отменить «фигурку» в России и добить Камилу Валиеву

Лозунги про спорт вне политики давно вызывают лишь кривые ухмылки. Ряд решений против фигуристов России на фоне масштабной атаки на российский спорт принял конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). Как это коснется звезд Тутберидзе и железной «татарской принцессы» Камилы Валиевой – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

ISU вводит возрастной ценз, согласно которому во взрослых соревнованиях не смогут принимать участие спортсмены младше 17 лет

Фото: скриншот видео

«Пусть отстанут от наших спортсменов, они нам не судьи! На сегодняшний день нет никого главнее России»

«Козлы они все! Как были, так и остались. Но главное, что на Олимпиаде мы сумели снять ограничения с Камилы Валиевой. Какая разница, что так ISU будет опротестовывать. На сегодняшний день нет никого главнее России. Как мы решили, так и будет. Это закон для всех. Пусть отстанут от наших спортсменов, они нам не судьи. Это мое мнение – любителя фигурного катания, которого зовут Ренат Лайшев. Так и напишите».

Возможно, слова президента «Самбо-70», которые Ренат Лайшев сказал корреспонденту «Татар-информа», кто-то назовет излишне эмоциональными, но они имеют под собой достаточно оснований.

Тревожные новости для фигурного катания России пришли из Таиланда, где накануне прошел конгресс ISU. Вряд ли кто-то в здравом уме мог ожидать чего-то хорошего от «сходки» в Пхукете. Но реальность превзошла все ожидания даже самых отъявленных пессимистов.

Ренат Лайшев: «Пусть отстанут от наших спортсменов, они нам не судьи!» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Четыре удара ISU: что решили на междусобойчике в Пхукете

ISU постановил ввести возрастной ценз, согласно которому уже с сезона 2024/2025 во взрослых соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку не смогут принять участия спортсмены младше 17 лет.

Также организация продлила продлила срок отстранения спортсменов из России от международных стартов под эгидой ISU до специального уведомления. Напомним, что ограничения также введены в отношении Белоруссии.

Наконец в ISU отклонил требование России ужесточить нормы смены спортивного гражданства. Российская федерация фигурного катания запрашивала право на согласование переходов спортсменов в другие сборные.

«Россия поставляет много фигуристов, мы понимаем, что происходит, но спортивные федерации не могут диктовать, за какие страны выступать спортсменам и куда переезжать», — заявил гендиректор ISU Фреди Шмидт, комментируя итоги голосования, по которому предложение российской стороны было отклонено.

Фреди Шмидт: «Спортивные федерации не могут диктовать, за какие страны выступать спортсменам и куда переезжать» Фото: скриншот видео

В Таиланде не забыли также и о допинговом скандале, так называемом, деле Камилы Валиевой. В ISU сделали акцент на своем праве обжаловать решение российского антидопингового агентства (РУСАДА) в отношении звездной фигуристки. Самое интересное, что решение это ожидается не ранее августа, но давление оказывается загодя.

Очевидно, что все эти решения направлены напрямую против интересов российского фигурного катания, которое в последние годы установило жесткую гегемонию в женском одиночном катании. Но давайте пройдемся по каждому пункту отдельно.

Возрастной ценз в фигурном катании имеет право на жизнь, но ввели его против России

«Лимит на возраст» будут вводить поэтапно. В грядущем сезоне он действовать не будет, через сезон составит планку до 16-ти лет и выйдет на проектную мощность лишь к сезону 2024/2025.

Понятно, что данное ограничение никакого практического применения к конькобежному спорту и шорт треку не несет. В этих видах спорта решающее значение имеет физическая мощь и спортсмены выходят на пик возможностей примерно к 20-ти годам. Все затеяно ради фигурного катания. В угоду распространенному мнению, что в женском фигурном катании не должны соревноваться дети. Многие эксперты считают, что это справедливое решение. Такого мнение, например, высказала корреспонденту «Татар-информа» серебряная призёрка чемпионата мира 2012 года Алена Леонова.

«Раньше были моменты, когда на лед выходили женщины и дети. Я против такого диссонанса» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«В принципе я положительно оцениваю это решение. Я считаю, что и в 17 лет наши фигуристки будут лучше всех готовы защищать цвета нашей страны. Женское фигурное катание должно быть женским. Сейчас девчонки, которые представляют Россию, уже обладают женственностью и катанием. Но раньше были моменты, когда на лед выходили женщины и дети. Я против такого диссонанса», - заявила нашему изданию Леонова.

Это мнение имеет право на жизнь, но есть один нюанс. Почему-то за все время существования ISU вопрос о повышении возрастного ценза никогда даже не обсуждался. До тех пор, пока Загитова и Медведева не открыли гегемонию России в женском одиночном катании. Поначалу этот факт терпели, но после успехов Валиевой, Трусовой и Щербаковой – вопрос обострился. Как думаете, был бы введен «лимит», если бы первые места во взрослых соревнованиях брали бы юниоры из стран Запада? Вопрос, понятно, риторический.

ISU не скрывает планов добить железную Камилу Валиеву

Так или иначе, данный ценз уже никак не коснется Камилы Валиевой, Александры Трусовой и Анны Щербаковой. «Татарской принцессе» в 2024-м году исполнится уже 18 лет, а ее партнерши по олимпийской сборной еще старше. Но железную леди из Татарстана собрание Пхукете все же коснулось напрямую.

«Антидопинговая комиссия CAS отклонила апелляции ISU, а также Международного олимпийского комитета и WADA (Всемирного антидопингового агентства) по делу о применении временного отстранения в отношении незащищенного лица - спортсмена младше 16 лет. Основное расследование РУСАДА продолжается, и ISU оставляет за собой право получить решение на английском языке, чтобы оценить, может ли дело быть закрыто или должно быть обжаловано в интересах честного, равноправного, последовательного и справедливого стандарта борьбы с допингом во всей спортивной семье ISU», - сделал заявление юридический советник ISU Михаэль Гайстлингер.

ISU практически прямым текстом дает понять, что не согласится с вердиктом РУСАДА, если он не приведет к отстранению Камилы Валиевой от соревнований Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Подотчетная западному спорту организация практически прямым текстом дает понять, что не согласится с вердиктом РУСАДА, если он не приведет к отстранению Камилы Валиевой от соревнований и не лишит ее заслуженного золота в командных соревнованиях Пекина.

«Известно, на каком месте мы видели и вертели их мнение. Может это и не хорошо, но сегодня нет выше мнения, чем от национального олимпийского комитета России», - прокомментировал инициативы ISU нашему изданию Ренат Лайшев.

Запад продлевает изоляцию наших фигуристов и косвенно призывает к предательству России

Очевидно, что западное спортивное управление точно не согласует положительное для Валиевой решение РУСАДА, если оно будет таковым. В этой ситуации, хочется верить, что на тот же чемпионат России по фигурному катанию Камила будет допущена в любом случае.

А что касается международных соревнований, то отстранение от них персонально Валиевой будет иметь небольшое значение, ведь ISU до кучи продлило запрет на участие всех россиян в своих соревнованиях.

Как мы уже говорили, фигурное катание, особенно в женском одиночном разряде, очень молодой вид спорта. Даже один сезон простоя вполне может завершить карьеры Александры Трусовой и Анны Щербаковой. Пока девушки отдыхают, но начнется сезон и одними шоу сыт не будешь.

Cуществует опасность, что фигуристки ради международных стартов могут пойти на смену спортивного гражданства Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Не хотела бы на эту тему говорить, но выходит, что спорт далеко не вне политики, как бы ни заявлялось обратное. Когда ограничения снимут? Если честно, я никакой информацией не владею, но хотелось бы верить. Хотя наша федерация не случайно разработала собственные старты. Понятно, что они не заменят международных, но я уверена, что они пройдут на высоком уровне», - прокомментировала «Татар-информу» Алена Леонова.

При этом существует опасность, что фигуристки ради международных стартов могут пойти на смену спортивного гражданства. Тем более, как мы написали выше, ISU прямо провоцирует российский спортсменов на этот шаг, отказывая России в праве согласовывать переход своих фигуристов под знамена чужих сборных.

«Запад пытается призвать россиян предать Россию во всех сферах»

«Это идет во всех областях, не только в спорте. Запад пытается призвать россиян предать Россию во всех сферах. За океаном полагают, что если мать родная начала спотыкаться, ее нужно бросить и найти себе другую мать? Но у нас не такой менталитет. А завтра Россия будет самой процветающей в мире - в спорте и других областях. А пока нашим фигуристам и другим спорстменам надо ждать лучших времен, другого не дано. Девчонкам - тренироваться и держать форму. Тем более уровень чемпионата России по фигурному катанию сейчас даже выше, чем в соревнованиях ISU, включая чемпионат мира», - жестко комментирует решения ISU Ренат Лайшев.

«Когда наши девочки участвуют в международных соревнованиях, они, как правило, занимают все призовые места. Так какая разница, в России это будет или где-то еще» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Если уже и до такого уже дошло, то это похоже на провокацию. У меня все равно одно мнение, что они наших не сломают. Я уверена, что Трусова, Щербакова и Валиева будут пережидать все это в России и даже не представляю себе другого варианта.

Я надеюсь, что все наши спортсмены патриоты и не будут прибегать к смене гражданства. Женское фигурное катание стремительно молодеет. Можно подождать сезон-другой и вообще не попасть на международные соревнования. Тем более, когда наши девочки участвуют в международных соревнованиях, они, как правило, занимают все призовые места. Так какая разница, в России это будет или где-то еще», - добавляет Алена Леонова.

Запад, в своем бессилии «наказать» Россию в областях политики или экономики, отыгрывается в спорте

При этом надо понимать, что главными пострадавшими от спортивных санкций Запада в среднесрочной перспективе выглядят не Валиева, Трусова или Щербакова, которые успели выиграть почти все на международной арене. Скорее под удар попадают новые юные дарования, которые могут проехать мимо юниорских чемпионатов мира и Европы. Речь, в первую очередь, о 14-летней Софье Акатьевой и 15-летней Аделии Петросян. Впрочем, наши эксперты уверены в способностях Этери Тутберидзе держать мотивацию своих подопечных на высоком уровне.

Эксперты уверены в способностях Этери Тутберидзе держать мотивацию своих подопечных на высоком уровне Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Я уверена, что у них 100 процентов будет положительный результат. У Тутберидзе очень сильная группа и будут спортсменки, которые будут тащить. И я уверена, что нынешние триумфаторы Олимпийских игр еще будут долго выступать. А из новых я бы выделила Аделию Петросян и Софью Акатьеву. Как изменится их карьера из-за возрастного ценза? Я думаю, просто надо будет дольше себя держать в ежовых рукавицах. Но я не думаю, что они могут расслабиться под руководством Этери Георгиевны Тутберидзе», - сказала нам Алена Леонова.

Вся это история похожа на то, что Запад, в своем бессилии оказать влияние на Россию в областях политики или экономики, отыгрывается в спорте, который очевидно давно управляется из-за океана и с Туманного Альбиона.