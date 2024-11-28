Туман и слабый гололед вновь ожидаются в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтра, 29 октября, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Как ночью, так и днем пятницы местами на территории республики, включая Казань, вновь опустится туман и образуется слабый гололед. Об ухудшении видимости на этот раз ничего не сообщается.

Температура воздуха по региону в темное время суток составит от -3 до -8, а на юге и востоке при прояснениях до -13 градусов (в столице РТ — от -3 до -5 градусов, в низких местах — до -8).