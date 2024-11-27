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Татарстанцам рассказали, дойдут ли до республики московские снегопады
Снегопады, накрывшие Москву, не дойдут до Татарстана. Им помешает антициклон, который держит тепло, заявил «Челнинским известиям» профессор КФУ Юрий Переведенцев.
Эксперт объяснил, что в следующие дни температура воздуха в республике будет на 5 градусов превышать норму. Тем не менее ночи становятся холоднее: столбики термометров опускаются до 4-8 градусов ниже нуля. К концу недели в республике ожидается мокрый снег.
На следующей же неделе в регионе настанет календарная зима. Однако температуры будут оставаться в пределах −3 — 0 градусов.
В Москве, напомним, высота снежного покрова уже превышает 5 сантиметров, а местами доходит до 20 сантиметров.
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