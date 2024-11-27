Татарстанцам рассказали, дойдут ли до республики московские снегопады

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Снегопады, накрывшие Москву, не дойдут до Татарстана. Им помешает антициклон, который держит тепло, заявил «Челнинским известиям» профессор КФУ Юрий Переведенцев.

Эксперт объяснил, что в следующие дни температура воздуха в республике будет на 5 градусов превышать норму. Тем не менее ночи становятся холоднее: столбики термометров опускаются до 4-8 градусов ниже нуля. К концу недели в республике ожидается мокрый снег.

На следующей же неделе в регионе настанет календарная зима. Однако температуры будут оставаться в пределах −3 — 0 градусов.

В Москве, напомним, высота снежного покрова уже превышает 5 сантиметров, а местами доходит до 20 сантиметров.