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В Татарстане из-за сильного тумана серьезно ухудшится видимость
Завтра, 28 ноября, в Татарстане вновь опустится сильный туман, что приведет к существенному ухудшению видимости. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Туманы ожидаются местами по республике, включая Казань, как ночью, так и днем четверга. Из-за погодных условий видимость ухудшится до 500 метров и менее.
Кроме того, кое-где на территории региона вероятен слабый гололед, добавляют синоптики.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на смену аномальному теплу в Татарстан придут ночные морозы до -12 градусов и что по ночам в республике будут опускаться туманы.
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