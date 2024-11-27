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Общество 27 ноября 2024 12:41

В Татарстане из-за сильного тумана серьезно ухудшится видимость

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В Татарстане из-за сильного тумана серьезно ухудшится видимость
Фото: © «Татар-информ»

Завтра, 28 ноября, в Татарстане вновь опустится сильный туман, что приведет к существенному ухудшению видимости. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Туманы ожидаются местами по республике, включая Казань, как ночью, так и днем четверга. Из-за погодных условий видимость ухудшится до 500 метров и менее.

Кроме того, кое-где на территории региона вероятен слабый гололед, добавляют синоптики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на смену аномальному теплу в Татарстан придут ночные морозы до -12 градусов и что по ночам в республике будут опускаться туманы.

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#ухудшение видимости #туман #гидрометцентр рт
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