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Общество 28 ноября 2024 06:30

Гидрометцентр предупредил о тумане, мороси и 13-градусном морозе в Татарстане

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Гидрометцентр предупредил о тумане, мороси и 13-градусном морозе в Татарстане
Фото: © «Татар-информ»

В четверг, 28 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны снег и морось, сообщили в Гидрометцентре РТ.

В отдельных районах синоптики прогнозируют туман, слабый гололед и ветер переменных направлений.

В ночные часы ожидается от −10 до −5 градусов, а местами температуры опустятся до −13. Днем столбики термометров не поднимутся выше нуля градусов. Прогнозируется от −5 до 0, на дорогах возможна гололедица.

#прогноз погоды #мороз #туман #гололедица
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