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Гидрометцентр предупредил о тумане, мороси и 13-градусном морозе в Татарстане
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Фото: © «Татар-информ»
В четверг, 28 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны снег и морось, сообщили в Гидрометцентре РТ.
В отдельных районах синоптики прогнозируют туман, слабый гололед и ветер переменных направлений.
В ночные часы ожидается от −10 до −5 градусов, а местами температуры опустятся до −13. Днем столбики термометров не поднимутся выше нуля градусов. Прогнозируется от −5 до 0, на дорогах возможна гололедица.
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