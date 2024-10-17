Туман и гололедица опять ожидаются в Татарстане

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Завтра, 18 октября, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы местами по республике, в том числе в Казани, опять опустится туман. Кроме того, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

При этом в темное время суток кое-где по региону, но не в столице РТ, продолжат идти небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха составит от -3 до +2 градусов (местами на юге и востоке — до -6 градусов).

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал жителей республики быть осторожнее в связи с похолоданием.