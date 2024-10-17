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Татарстанцев предупредили о мокром снеге и тумане
В четверг, 17 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с осадками в виде дождя. Местами возможен мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.
В ночные и утренние часы ожидается туман.
Ночью температуры воздуха составят от −2 до +3 градусов, в южных и восточных районах — до −7. Днем столбики термометров покажут от 4 до 9 градусов со знаком плюс.
Как сообщал ранее «Татар-информ», ночью и утром в Татарстане местами ожидается гололедица.
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