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Общество 17 октября 2024 06:30

Татарстанцев предупредили о мокром снеге и тумане

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Татарстанцев предупредили о мокром снеге и тумане
Фото: © «Татар-информ»

В четверг, 17 октября, в Татарстане прогнозируется облачная погода с осадками в виде дождя. Местами возможен мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре РТ.

В ночные и утренние часы ожидается туман.

Ночью температуры воздуха составят от −2 до +3 градусов, в южных и восточных районах — до −7. Днем столбики термометров покажут от 4 до 9 градусов со знаком плюс.

Как сообщал ранее «Татар-информ», ночью и утром в Татарстане местами ожидается гололедица.

#прогноз погоды #туман #гололедица #мокрый снег
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