Минниханов обратился к татарстанцам в связи с ухудшением погоды

Фото: телеграм-канал Минниханова

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал татарстанцев быть осторожнее в связи с похолоданием.

«В ближайшие дни в нашей республике ожидается резкое ухудшение погодных условий. Во многих районах Татарстана пройдут дожди и мокрый снег, ночью ожидаются минусовые температуры. Прошу всех быть аккуратнее и учитывать обстановку, в первую очередь находясь за рулем!» - написал Раис РТ в своем телеграм-канале.

Отметим, что, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в среду, 16 октября, в западных районах Татарстана ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Температура на востоке республики опустится до -8 градусов, а в западных районах РТ поднимется не выше +1..+3 градусов.