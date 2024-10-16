Синоптики Татарстана предупреждают о тумане и гололедице на дорогах

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Завтра, 17 октября, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В ночные и утренние часы местами по республике, включая Казань, опустится туман. Кроме того, на отдельных участках дорог может образоваться гололедица.

Ранее синоптики рассказали, что к середине недели атмосферные фронты принесут в Татарстан дождь и мокрый снег. Раис РТ Рустам Минниханов призвал татарстанцев быть осторожнее в связи с похолоданием.