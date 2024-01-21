Трудовые династии России представили свои регионы на форуме «Родные-Любимые»

На Всероссийском семейном форуме «Родные-Любимые», организованном на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия», стартовал масштабный конкурс «Династии России», который объединил более тысячи человек со всей страны. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

На протяжении нескольких дней семьи будут обмениваться опытом, участвовать в мастер-классах, делиться рецептами национальной кухни. Одна из самых популярных номинаций программы — «Знатоки Родины», благодаря которой со всеми регионами страны можно познакомиться на одной площадке.

В этой категории задействованы представители всех субъектов Федерации. Главная задача участников — ярко и красочно рассказать о достопримечательностях и уникальных особенностях своего региона.

Конкурсная программа «Династии России» — специальный проект для участников форума «Родные-Любимые». Он должен дать возможность представителям разных поколений состязающихся семей проявить творческие способности, поделиться знаниями о малой родине, рассказать о семейных рецептах и проявить эрудицию.

Инициатива реализуется при поддержке Российского общества «Знание», программы «Больше, чем путешествие», арт-кластера «Таврида» и Дома российской кухни. Конкурс включает пять номинаций: «Семейное шоу талантов», «Знатоки Родины», «Знание. Игра „Связь поколений“», «Семейные рецепты» и «На все руки мастер».

Организаторы рассчитывают, что такая программа позволит гостям форма глубже понять культурное разнообразие России, оценить уникальность каждого участвующего региона и поддержать семейное творчество. По итогам конкурса в каждой из номинаций выберут десять семей-победителей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что семья Гайфуллиных-Сафиных с 279-летним стажем на КАМАЗе представила Татарстан на выставке-форуме «Россия». Самые активные семьи-посетители форума «Родные-Любимые» выиграли поездки в РТ.

Всероссийский семейный форум «Родные-Любимые» — это первое официальное мероприятие Года семьи, объявленного в стране Президентом РФ Владимиром Путиным. Оно проходит в Москве с 19 по 23 января.