На форуме «Родные-Любимые» Татарстан представит интерактивы и подарит семейные путевки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня и завтра, 20 и 21 января, Республика Татарстан представит на Всероссийском семейном форуме «Родные-Любимые» уникальную интерактивную семейную программу для посетителей ВДНХ, девяти самым активным участникам подарят поездки для всей семьи в Татарстан.

Первое официальное мероприятие Года семьи, объявленного в стране Президентом РФ Владимиром Путиным, проходит в Москве с 19 по 23 января на площадке Международной выставки-форума «Россия».

Программа будет организована на стенде Республики Татарстан. Она включает в том числе мастер-классы по татарскому танцу «Айда потанцуем», караоке-поединок «Айда споем», настольные игры для всей семьи, конкурс семейных фотографий и интерактивные игры. Все мероприятия на стенде будут проходить с 10 часов утра и до 9 часов вечера.

Мероприятия предназначены для всех возрастов. Подготовлены и креативные мастер-классы по народным танцам, и истории живших на территории Татарстана интеллигентных семей — Толстых, Боратынских, Камаловых, и семейный театральный мастер-класс по мотивам русских народных сказок, и рассказы «Истории семьи в наших именах», о документах органов ЗАГС и об основах составления родословной. Можно даже будет принять участие в караоке-поединке с Государственным камерным хором РТ.

Отдельной темой станут настольные игры для всей семьи и мастер-классы практической направленности. Таких мастер-классов будет много: «Игрушка своими руками» —по изготовлению игрушки из войлока, «Кукольный театр своими руками» — по изготовлению куклы для театрализованных постановок, необычные занятия по нейроармрестлингу и нейрослалому. А также «Строим историю», мастер-класс по изготовлению пряничного домика, и, конечно, мастер-класс по строительству своего домика — «Наш будущий ЭКОдом».

Кроме того, посетители татарстанского стенда смогут создать свой первый «Семейный мультфильм». На «Семейной фотосъемке» в фотозоне у любого желающего будет возможность попасть в объектив ретрофотоаппарата и создать прямо на выставке первый семейный фильм, а также взять интервью у других представителей публики.

Отдельную уникальную программу подготовило ПАО «КАМАЗ». Это образовательные видеоролики и викторина об истории КАМАЗа и интерактивные мастер-классы: изготовление 3D открытки и закладки «Я люблю КАМАЗ!», сборка машинок «КАМАЗ» и «чеканка монет».

Юным гостям выставки будут предложены профориентационные активности: радиоуправляемые автомобили и робототехника (манипуляторы).

Предусмотрена также отдельная программа по «семейной экологии». Это «Семейный эко-квиз» — интеллектуальный экологический турнир среди семейных команд «Разделяй и здравствуй», интерактивная игра по проверке и освоению знаний по срокам разложения отходов, вторичной переработке и раздельному складированию отходов.

Помимо этого, на форуме «Родные-Любимые» трудовая династия из Набережных Челнов будет участвовать в конкурсе династий. Общий стаж семьи на КАМАЗе достигает 279 лет. На протяжении нескольких недель члены семьи Гайфуллиных-Сафиных готовились к конкурсу — репетировали танцы и распевались, чтобы на московской сцене исполнить знаменитую композицию «Туган як». Семья также примет участие в приготовлении татарского десерта чак-чак, представит себя с помощью видеопрезентации и проведет экскурсию по стенду Республики Татарстан.