В Москве самые активные семьи-посетители форума «Родные-Любимые» выиграли поездки в РТ

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Сегодня в московском парке ВДНХ, на выставке-форуме «Россия», определили двух счастливых обладателей «туров выходного дня» в Татарстан. Ими стали 2 самые активные и дружные семьи, посетившие стенд республики в рамках фестиваля «Родные-Любимые». Всего в течение двух дней планируется выбрать 9 победителей.

Вера Никитина из поселка Володарского в Московской области, получившая одну из заветных путевок, призналась, что никогда раньше не была в Татарстане и очень хотела бы съездить туда. По словам женщины, у нее наконец выдался долгожданный выходной и она решила провести его на ВДНХ с внучкой.

Фото: скриншот с видео «Татмедиа»

«Мои родственники уже были здесь много раз, а я вот приехала впервые. Решили с внучкой посетить форум-выставку, пришли и так удачно. Я очень счастлива. Хочу поехать со всей семьей. Нас четверо. Дочь, ее муж, внучка и я», – сказала она.

«Вообще мы на выставке-форуме «Россия» уже четвертый раз. До этого мы были в других залах, в других павильонах. И вот решили сегодня поучаствовать в таком мероприятии и совершенно случайно выиграли. Наверное, такое бывает. Еще сами не верим. Впервые участвуем в подобном событии», – поделился эмоциями глава второго семейства победителей Виктор Завгородний.

Фото: скриншот с видео «Татмедиа»

«Вместе примем решение, посоветуемся, куда поехать, но, скорее всего, поедем в саму Казань. Там есть что посмотреть. Я была там один раз. Была на острове Свияжск. Саму Казань видела. Теперь вот все вместе съездим», –добавила его супруга Виктория Завгородняя.

Напомним, мероприятия фестиваля «Родные-Любимые» на ВДНХ проходят 20 и 21 января. Помимо разнообразных мастер-классов, лекций и викторин 21 января еще 7 активных семей-участников получат возможность стать обладателями подарочных путевок в Татарстан. Также уникальная трудовая династия предприятия «КАМАЗ» сегодня представила свою уникальную семейную программу.