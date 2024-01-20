Семья с 279-летним стажем на КАМАЗе представила Татарстан на форуме-выставке «Россия»

Фото: © Дарья Сайфиева/ «Татар-информ»

Сегодня в рамках Международной выставки-форума «Россия» в московском парке ВДНХ стартовал семейный фестиваль «Родные-Любимые». Татарстан представила уникальная трудовая династия Гайфуллиных-Сафиных из Набережных Челнов, работающая на заводе КАМАЗ. Общий стаж членов многодетной семьи составляет 279 лет.

«Мы росли и видели, где работают наши родители, мы приобщены с детства. Мама моя всю жизнь проработала на заводе, папа там же был водителем. Пошли по их стопам. Сначала просто были операторами, а потом после получения диплома уже работали по специальности. Нам нравится наша работа и дети наши интересуются.Сейчас мы также видим, что наш город и КАМАЗ неразрывно связаны между собой. Предприятие наше вовлекает в эту деятельность и детей, организованы летние лагеря. Наша школа тоже является общественной школой КАМАЗа, там проходят тематические мероприятия, детям не только мы, но и другие люди рассказывают о том, что наше предприятие производит лучшие грузовики в нашей стране», – рассказала дочь глав большой и дружной семьи Гульнара Гайфуллина.

Фото: © Дарья Сайфиева/ "Татар-информ"

Сейчас она работает ведущим экономистом в центре экономики КАМАЗа и вместе с мужем Ринатом, который тоже трудится на предприятии, воспитывает двоих дочерей и двух сыновей, которые уже интересуются семейным ремеслом. Женщина уверена, что и внуки, и правнуки в будущем сохранят традицию, вдохновленные успехами завода и лично своей семьи.

Фото: © Дарья Сайфиева/ "Татар-информ"

«Очень важно уметь что-то делать по-настоящему хорошо. Когда у тебя есть свое ремесло, чтобы прокормить не только себя и семью, но еще и гордиться им, то это непременно вдохновляет детей. Ведь КАМАЗ делает не только транспорт для промышленности и сельского хозяйства. В Москве очень много нашего производства автобусов, электробусов. Мы гордимся этим и наши дети тоже. Поэтому я думаю, дети наше дело непременно сберегут и продолжат», – отметила Гульнара Гайфуллина.

На форуме «Родные-Любимые», который пройдет на ВДНХ с 20-21 января, Гайфуллины-Сафины представили жюри яркую и разнообразную программу: провели увлекательный мастер-класс татарского танца «Айда потанцуем» для всех желающих, организовали мастер-класс по сборке моделей машин и в театрализированном формате рассказали о развитии родного города и предприятия КАМАЗ, угостили чаем и национальными блюдами собственного приготовления, вручили тюбетейки и платки ручной работы.

Особой популярностью на стенде РТ пользовался веселый мастер-класс по чеканке монет и нейроармрестлинг с использованием новых технологий. Затем дружное семейство хором исполнило татарскую песню «Туган як», которую сразу же узнали и подхватили многие из столичных посетителей.

Они признались, что очень сильно волновались, но уверены, что их сплоченность, гармония и вера в себя обязательно помогут вернуться в Набережные Челны с победой.

Мастер-класс по нейроармрестлингу Фото: © Дарья Сайфиева/ "Татар-информ"

Трудовая династия берет начало с 1981 года, когда отец Гульнары – Раудат Задинович, выросший в многодетной семье, после службы в армии начал работать на Камском автозаводе водителем и проработал там 46 лет. Его жена – Сагида Ягудовна также из многодетной семьи. Она приехала в Набережные Челны, чтобы принять участие во всесоюзной стройке Камского автомобильного завода. Закончив строительное училище, она начала трудиться маляром. Более 28 лет проработала на Ремонтно-инструментальном заводе КАМАЗа. Сейчас на заводе работают дочери семейной пары, братья, сестры и ближайшие родственники зятя. Самая старшая в семье – Мамдуда Гайфуллина, свекровь Гульнары, заботливая бабушка восьми внуков.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. 9 января Правительство утвердило план мероприятий.