Троицкую церковь в Заинском районе РТ откроют после реставрации в мае

Церковь Живоначальной Троицы в селе Верхний Багряж Заинского района Татарстана планируется торжественно открыть после реставрации в мае этого года. Об этом рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин на пресс-конференции в «Татар-информе».

Сейчас работы по сохранению объекта культурного наследия находятся на завершающей стадии. Специалисты восстановили основной каркас деревянного здания, обновили кровлю и пол, заново установили купола. Продолжается реставрация колокольни и самого храма с воссозданием карнизов. Восстановлены исторические двери, окна и декоративные металлические решетки.

Кроме того, проведено электрическое отопление, благоустраивается прилегающая территория. В ближайшее время здесь должны завершить отделочные работы, установить иконостас, смонтировать забор и провести озеленение.

Церковь во имя Живоначальной Троицы была построена в 1887–1889 годах по проекту уфимского епархиального архитектора Александра Перкица. Средства на возведение храма предоставили елабужский купец Иван Стахеев и прихожане, а лес выделила государственная казна.

После прихода к власти большевиков, в 1931 году, церковь была закрыта. Затем здание трижды перестраивалась под разные нужды (зерносклад, сельский клуб). После этого строение долгое время находилось в бесхозном состоянии и сильно обветшало. Были утрачены завершения колокольни и храмовой части, часть крыши обрушилась, бревна сруба, отделочные слои и декоративные элементы пострадали от влаги и перепадов температур.

Летом 2024 года Троицкую церковь было решено признать объектом культурного наследия регионального значения. В конце того же года начались реставрационные работы. Тогда их рассчитывали завершить к Троице 2025 года. В этом году Троица, престольный праздник храма, придется на 31 мая (18 мая по старому стилю).