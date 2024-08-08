Троицкую церковь в Заинском районе признают объектом культурного наследия

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Деревянную однопрестольную Троицкую церковь в селе Верхний Багряж Заинского района включат в реестр объектов культурного наследия. В религиозном сооружении, которое долгое время не эксплуатировалось, уже ведутся реставрационные работы, следует из документации Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Церковь во имя Живоначальной Троицы была построена в 80-е годы XIX века по проекту уфимского епархиального архитектора А.В.Перкица. Средства на ее возведение предоставили елабужский купец И.Г.Стахеев и прихожане, а лес был выделен из казны. В 1931 году церковь была закрыта и трижды перестраивалась под разные нужды: зерносклад, сельский клуб.

Затем объект долгое время находился в бесхозном состоянии и сильно обветшал. В том числе были утрачены завершения колокольни и храмовой части. Здание не подключено к инженерным сетям и, соответственно, не отапливалось. В результате часть крыши обрушилась, бревна сруба, отделочные слои и декоративные элементы пострадали от воздействия влаги и перепадов температур.

По заключению эксперта, несмотря на аварийное состояние, объект не утратил своей градостроительной, историко-мемориальной и архитектурно-декоративной ценности. Религиозное сооружение является важной композиционной доминантой поселения Верхний Багряж.

Объект отнесен к виду «памятники» и может быть включен в реестр объектов культурного наследия народов России в качестве ОКН (памятника истории и культуры) регионального значения.