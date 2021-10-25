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Ру Тат
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25 октября 2021  17:53
Полина Шевчук

МЧС: Газ взорвался в квартире на четвертом этаже пятиэтажки в Челнах

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Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о взрыве газовоздушной смеси в доме 25/117 по улице Татарстан поступило сегодня в 17.30 

Взрыв предварительно произошле в квартире на 4 этаже пятиэтажного панельного жилого дома. 

 

Фото: © очевидцы

В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Повреждены перекрытия между четвертым и пятом этажами. Идет эвакуация жильцов. Дальнейшая информация уточняется.

#взрыв газа
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