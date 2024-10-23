Три «УАЗа», «Ниву» и дроны отправили апастовцы — помощь доставит глава района

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

Двенадцатая партия шефской помощи из Апастовского района Татарстана отправилась в зону проведения специальной военной операции. Сопроводит конвой делегация во главе с руководителем муниципалитета Айратом Зиганшиным.

В отправке груза приняли участие представители движения «Форпост», аграрного колледжа, должностные лица, представители организаций ветеранов военной службы, религиозные деятели.

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

«С очередной гуманитарной помощью отправляемся к нашим бойцам. Приобретено и загружено вещей на сумму около 5 млн рублей. На средства спонсоров было приобретено много необходимого», — рассказал заместитель главы района Ленар Хантимиров.

Так, по его информации, для бойцов закупили блокираторы и дроны. Они обошлись в 2,5 млн рублей. Также военным доставят четыре автомобиля — три «УАЗа» и «Ниву».

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

«Жители района приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи, было собрано 636 тыс. рублей. Из собранных средств каждому участнику СВО из нашего района была собрана именная коробка с необходимыми вещами. Хочу поблагодарить всех, кто присоединился к нам. Хочу сказать большое спасибо жителям, главам поселений, мечетям, школам. При доставке гуманитарной помощи всегда оказывает поддержку Ринат Миначев. Оказали большую поддержку Лилия Зайнуллина, Каратунская хлебоприемная организация», — отметил Ленар Хантимиров.

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

Внутри посылок находятся теплозащитная одежда, носки, рукавицы, газовые баллоны, фонари, продукты питания. Для каждого военнослужащего приобретен спальный мешок.

Имам-мухтасиб района Мирхат хазрат Замалиев высказал добрые пожелания и прочитал напутственную молитву.

Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Фото предоставлено Лейлой Шигабеевой