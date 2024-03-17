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Три поколения: глава Чистопольского района пришел на выборы Президента РФ вместе с семьей
Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов проголосовал на выборах Президента России. На избирательный участок № 2730, расположенный в здании предприятия теплосетей, он пришел вместе с семьей, пишет «Чистополь-информ».
«Выборы Президента России — важное событие для всей страны и ее жителей. Мы все, россияне, должны проявить свою сознательность и сделать свой выбор. От этого зависит будущее нашей страны, наших детей, здесь важен голос каждого», — сказал руководитель муниципального образования.
По его словам, активность избирателей в Чистопольском районе демонстрирует, что жителям небезразлично будущее страны.
Вместе с Ивановым пришли его супруга, дети, внук — представители сразу трех поколений. Глава района отметил, что совместное посещение избирательного участка стало для их семьи традиционным и значимым мероприятием.
Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).
Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
В первый день голосования свой голос отдали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и другие известные татарстанцы.
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