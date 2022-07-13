Тревога в «санатории» для Дзюбы: почему Слуцкий не видит «Рубин» фаворитом Первой лиги

Стартовый матч чемпионата Первой лиги сыграет «Рубин» в ближайшее воскресенье. Явным фаворитом в чемпионате казанский клуб называют все, кроме Леонида Слуцкого. Почему наставник «Рубина» вновь недоволен составом и говорит о «тревожных ожиданиях» и при чем тут Артем Дзюба – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Леонид Слуцкий позвал Артема Дзюбу, чтобы помочь другу набрать форму, пока тот ищет себе новый клуб Фото: rubin-kazan.ru

Реанимация Дзюбы на фоне аврала в игре «Рубина» меньше чем за неделю до старта сезона

Накануне «Рубин» взорвал информационное поле, показав видео первой тренировки Артема Дзюбы в цветах казанского клуба. Леонид Слуцкий позвал бывшего форварда сборной России и питерского «Зенита», чтобы помочь другу набрать форму, пока тот ищет себе новый клуб. Этот момент пресс-служба «Рубина» подчеркнула особо в комментарии к видео.

Дело, безусловно, хорошее. Но после разгромного поражения (1:4) от «Уфы» в последнем контрольном матче межсезонья Слуцкий сетовал, что команда всего две или три недели, как начала тренироваться в полном составе. Мол, ему нужно время наработать связи между футболистами, а это очень сложный процесс. Зачем в этих обстоятельствах тренерскому штабу отвлекаться на Дзюбу, который, понятно, в Первой лиге играть не будет? Вопрос риторический, как принято говорить.

И ведь на кадрах видно, что игроки, мягко говоря, отвлекаются на Дзюбу. А это вряд ли способствует продуктивности тренировок в условиях нехватки времени перед стартом сезона и того аврала, который мы увидели в игре казанцев против «Уфы».

Перед матчем с «Уфой» Леонид Слуцкий собирался доминировать во всех играх сезона. Однако после разгромного поражения от башкирской команды явно передумал Фото: rubin-kazan.ru

Как Слуцкий вернулся к риторике прошлого сезона после крупного поражения «Уфе»

Про игру же «Рубина» разговор отдельный. Перед матчем с «Уфой» Леонид Слуцкий собирался доминировать во всех играх сезона. Однако после разгромного поражения от башкирской команды явно передумал. Его риторика свернула в привычное по прошлому сезону русло. Леонид Слуцкий вновь недоволен составом и проявляет неуверенность в силах своей команды.

«Какие ожидания перед стартом сезона? Тревожные. Нас заранее отнесли в фавориты, но я всегда говорил, что по существу мы вместе работаем меньше двух недель. Мы сами не до конца можем понять не только индивидуальные возможности игроков, но и как они будут взаимодействовать на поле. У нас ушло 14 человек по сравнению с зимними сборами. Мы точно не видим себя гиперфаворитами. Мы понимаем, что на старте будет очень трудно. Я всегда не разделял позицию, что вот «Рубин» взял каких-то суперигроков. Нормальные игроки, никто не против игроков, все хорошие футболисты, но в любом случае нужно какое-то время», – говорил Слуцкий после поражения от «Уфы».

Леонид Слуцкий вновь недоволен составом и проявляет неуверенность в силах своей команды Фото: rubin-kazan.ru

Эти слова прозвучали немного неожиданно, ведь 14 июня Леонид Слуцкий называл новичков «Рубина» очень серьезными приобретениями, которые должны помочь Казани оперативно вернуться в РПЛ. В это межсезонье казанский клуб уже подписал контракты с Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом Ивановым, Артемом Поповым, Джоэлем Фамейе и Александром Мартыновичем. Всех их смело можно причислить к игрокам высокого по меркам Первой лиги уровня.

«Рубин» – самая дорогая команда Первой лиги. В чем главный парадокс заявлений Слуцкого?

Складывается парадоксальная ситуация. По ходу весеннего этапа чемпионата РПЛ игроков у Слуцкого было мало. А сейчас их хватает примерно на два равнозначных состава. А итог один – тренер недоволен. Сначала он говорит о серьезном усилении. Затем, что за три недели команду не построишь. Вероятно, сильные (на уровне Первой лиги) игроки для этого и нужны, чтобы в кратчайшие сроки всё было хорошо? Видимо, нет. Остается лишь фантазировать, в каких обстоятельствах Слуцкий может быть доволен селекцией, чтобы хотя бы не вылететь из РПЛ или вернуться туда из Первой лиги.

При этом «Рубин» обладает сильнейшим по стоимости игроков составом в Первой лиге. Цена составляет 36,93 млн евро по оценкам авторитетного портала Transfermarkt. Конечно, здесь пока уместно вычесть стоимость Бегича, Тальби, Абильдгора, Ин Бома и Хакшабановича, которые уже практически точно не вернутся в Казань. Но и в таком случае сумма получается внушительная – 18,23 млн евро. Как вы видите, казанцы по этому показателю с комфортным отрывом лидируют в списке самых дорогих клубов Первой лиги. А ведь тот же Тальби имееет некоторые шансы вернуться в Казань и еще больше увеличить финансовый отрыв «Рубина» от основных конкурентов.

Кроме того, Леонид Слуцкий обращает внимание на то, что ряд игроков приехали на сборы позже остальных и что команда в полном составе тренируется две или три недели (в многочисленных интервью тренера звучат разные цифры).

Слуцкий обращает внимание на то, что ряд игроков приехали на сборы позже остальных и что команда в полном составе тренируется две или три недели Фото: rubin-kazan.ru

«Фамейе позже прилетел по визовым причинам, чьи-то трансферы мы оформили позже, кто-то вышел с повреждениями из отпуска, кто-то в бесконечном ожидании своего трансфера и в уверенности, что он игрок уровня Премьер-лиги, а не Первой лиги. Процесс построения команды – это очень сложный процесс. Условно какие-то контрольные матчи или победа над «Крыльями» убедили кого-то, что это все так легко и просто. Ты берешь группу игроков, и она как-то сама по себе играет, но это все очень сложные и длительные процессы», – говорит Слуцкий.

Проблемы с кардинальной сменой состава свойственны всем основным конкурентам «Рубина» по первой лиге

Но в целом с проблемой серьезного изменения состава, как правило, сталкивается любая команда из числа тех, кто вылетел в низшую лигу или поднялся на дивизион выше.

Цифры подтверждают, что в «Рубине» изменения в составе наиболее заметные – команду покинуло 15 игроков и 13 новых пришло. Но ведь все выходцы из РПЛ в новом сезоне, как видим, также изменились до неузнаваемости. «Арсенал» покинуло 9 футболистов, 15 пришло. А в столице Башкирии недосчитались 12 игроков при пополнении в 7 футболистов. И при этом та же «Уфа» на рынке выглядела куда скромнее своего принципиального соперника из Татарстана. В целом же проблемы, о которых говорит Слуцкий, также актуальны и для «Уфы», и для «Арсенала».

В воскресенье «Рубин» получит возможность на старте сезона размяться не с самой грозной командой Первой лиги. Команда Леонида Слуцкого обязана с таким составом и амбициями брать 3 очка в матче со скромной московской «Родиной».

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru