Слуцкий о новом сезоне в Первой лиге: «Хотим доминировать во всех матчах»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал на встрече с болельщиками о задачах своей команды на сезон-2022/23 в Первой лиге и прокомментировал летнюю трансферную кампанию клуба.

«Хотим доминировать во всех матчах. Сколько потратили на трансферы? Ноль, все пришли свободными агентами. Придет ли кто-то еще? Да, есть такая вероятность. Окно открыто до 5 сентября. Локальные изменения возможны», — приводит слова Слуцкого корреспондент «Татар-информа».

Напомним, что «Рубин» по итогам прошлого сезона вылетел из Российской Премьер лиги, заняв 15-е место в таблице.