Леонид Слуцкий заявил о тревожных ожиданиях от старта «Рубина» в Первой лиге

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что не считает «Рубин» явным фаворитом нового сезона в Первой лиге. Таким мнением он поделился после крупного поражения (1:4) от ФК «Уфа» .

Отметим, что «Рубин» завершил серию из пяти товарищеских матчей перед стартом нового сезона . Команда Леонида Слуцкого в первом туре чемпионата сыграют с московской «Родиной». Матч пройдет на «Ак Барс Арене» 17 июля.

«Какие у вас ожидания от сезона? Тревожные. Нас заранее занесли в фавориты, но по существу мы вместе работаем меньше двух недель. Кто-то вышел позже, кто-то в бесконечном ожидании своего трансфера и в уверенности, что он игрок Премьер-Лиги, а не Первой лиги. Это все очень сложные и длительные процессы. Мы сами до конца не можем понять, как они будут взаимодействовать на поле.

У нас ушло 14 человек по сравнению с зимними сборами. Мы точно не видим себя гиперфаворитами. Из стартового состава прошлого сезона остались только Самошников и Бакаев, и то они находятся в диаметрально противоположных позициях. Каждая контрольная игра дает ответы на одни вопросы и ставит перед нами другие вопросы», - сказал Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

Также специалист рассказал о проблемах со здоровьем голкипера Дюпина, защитника Тесленко и Йевтича.

«Пока с повреждением Юры (Дюпина) никакой ясности нет, будем смотреть, слишком мало времени до старта. Все эти бесконечные неизвестные, которые есть у нас внутри, тоже создают проблемы.

Тесленко подвернул голеностоп. По Йевтичу будет официальный пресс-релиз, но очевидно, что там будет очень долгое восстановление. У Тесленко и Кузнецова связочные повреждения», - заявил Слуцкий.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Рубин» впервые в своей истории вылетел в Первую лигу (экс-ФНЛ).