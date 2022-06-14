«Это очень серьезные приобретения»: Леонид Слуцкий оценил новичков «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил трансферную кампанию казанского клуба в нынешнем межсезонье. По словам наставника казанцев, данные усиления, безусловно, помогут «Рубину» в предстоящем сезоне Футбольной национальной лиги.

Стоит отметить, что в это межсезонье казанский клуб уже подписал контракты сразу с семью новичками: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом Ивановым, Артемом Поповым, Джоэлем Фамейе и Александром Мартыновичем.

«Дмитрий Кабутов. В позапрошлом сезоне он стал лучшим ассистентом ФНЛ, отдал больше 20 голевых передач, играя за «Крылья». Это очень качественный футболист, который доказывал свой уровень во всех командах, в которых играл. Мы считаем, что это очень серьезное приобретение.

Артём Попов – многофункциональный футболист, который может закрыть 4-5 позиций. В позапрошлом году он выходил в Премьер-Лигу с «Ротором», в том году он выходил с «Нижним Новгородом», то есть у него есть большой опыт игры в ФНЛ. Учитывая, что у нас многие футболисты не имеют такого опыта, нам нужны игроки, которые хорошо знают лигу и адаптированы в этой лиге. Артём Попов – один из них.

Валерий Чуперка имеет достаточно большой опыт игры и в Премьер-лиге, и за «Томь», и за «Тамбов». В последнее время он был в Казахстане, поэтому это качественный игрок, который гарантированно будет полезен.

Александр Зотов, на мой взгляд, вообще один из лучших игроков ФНЛ. В «Енисее» он был 4 сезона, также и в Премьер-Лиге. Воспитанник спартаковской школы, игрок с большой технической базой, который нам тоже должен помочь.

Джоэль Фамейе тоже играл и в Премьер-Лиге, и в ФНЛ, всегда был одним из лучших бомбардиров этой лиги. Учитывая, что сейчас есть сложности с подписанием иностранцев, думаю, что это очень качественный трансфер для нас.

Олег Иванов – игрок, который всю карьеру выделялся и уровнем понимания игры, и технической подготовкой, и профессионализмом. Это большой лидер, футболист с опытом игры за национальную команду. Безусловно, нам поможет», – сказал Слуцкий в интервью клубному телевидению.

Ранее в связи с истечением срока контракта «Рубин» покинули Владислав Игнатьев и Георгий Зотов.