Тренер Плющев о санкциях США и ЕС: «Нас не любят, поскольку не ложимся ни под кого»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» введение западных санкций против РФ за признание независимости ЛНД и ДНР.

«Санкциями грозят? Да нам всю жизнь санкциями грозят. СССР все время под санкциями ходил и ничего. Но русских людей нельзя просто так бросать. Поэтому нас не любят, поскольку мы не ложимся ни под кого. И пускай не любят. Еще Суворов говорил: если враг вас хвалит, значит, нехорошо что-то в царстве-государстве. А если ругает - значит все в порядке», - заявил Плющев.

Также он оценил решение Президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. По его словам, решение главы государства справедливое, но принято с некоторым опозданием.

«Это вопрос наболевший, конечно. То, что там творится, и что делают "нацики" с людьми совершенно беззащитными, это… Я считаю, что решение Путина совершенно справедливое. И может быть, даже немного с опозданием принято, все-таки очень много жертв среди гражданских лиц уже случилось в Донбассе. Как можно бить по школам, детским садам и инфраструктуре, которая обеспечивает людей водой, электричеством и газом в зимнее время года? Считаю такие действия украинских властей попросту неприемлемыми. Только на Украине не понимают, что им в ответ тоже могут прилететь такие же "подарки". Хорошо, что Президент России принял это решение, ведь на Донбассе могло все "замеситься" все очень серьезно. И тогда разгребать бы пришлось еще больше», - заявил Плющев.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Также он ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками.

Позже Президент США Джо Байден объявил о санкциях против суверенного долга России. Ограничительные меры также введены против ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и 42 их дочерних фирм, включая футбольный клуб ЦСКА.