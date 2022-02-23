Минфин США подтвердил введение санкций против ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и 42 дочерних фирм

Власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении госкорпорации ВЭБ.РФ и Промсвязьбанка (ПСБ), а также 42 их дочерних компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Министерства финансов США.

В заявлении поясняется, что ограничительные меры введены из-за признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик и в ответ на решение о «развертывании [российских войск] в этих регионах».

Санкции США против Промсвязьбанка затронули 17 его дочерних, в том числе финансовых и технологических, предприятий, действующих на российской территории.

Кроме того, ограничительные меры коснулись пяти коммерческих судов, принадлежащих компании «ПСБ Лизинг» — дочернему предприятию ПСБ. Это ходящие под российским флагом контейнеровозы Fesco Magadan и Fesco Moneron, нефтяные танкеры Linda и Pegas и грузовое судно Baltic Leader.

Рестрикции против ВЭБ.РФ затронули также 25 его дочерних компаний в России и Беларуси, на Украине, а также в Гонконге. В числе прочих речь идет и о ПФК ЦСКА, основным акционером которого является госкорпорация.

Помимо этого, Банк России, Министерство финансов РФ и Фонд национального благосостояния России внесены в специальный список американского Минфина NS-MBS, на фигурантов которого распространяются особые финансовые ограничения. В него попадают учреждения, против которых введены «менее чем полностью блокирующие санкции».

Причиной введения ограничений против этих организаций стали санкции против суверенного долга России, которые ранее анонсировал Президент США Джо Байден.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день он ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.