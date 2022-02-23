Министерство финансов США ввело санкции против футбольного клуба ЦСКА

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Помимо самого футбольного клуба в санкционный список была включена государственная корпорация ВЭБ, а также все ее дочерние структуры. Санкции связаны с конфликтной ситуацией вокруг Украины.

Стоит отметить, что ВЭБ является владельцем 77,63% акций московского клуба.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА с 30 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице.

Напомним, ранее Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что отныне у России нет никаких шансов на проведение крупных футбольных турниров.