Байден объявил о санкциях против суверенного долга России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о введении новых санкций против России из-за признания ею независимости Донецкой и Луганской народных республик. Заявление американского лидера транслировал YouTube-канал Белого дома.

«Вчера [Президент России Владимир] Путин признал два региона Украины в качестве независимых государств. <…> По моему мнению, он создает обоснование для захвата большей территории. <…> Для того, чтобы пойти намного дальше. Это начало вторжения России на Украину», — приводит слова Президента США РИА Новости.

Новые ограничительные меры, помимо суверенного долга, затронут российских высших чиновников и членов их семей, которые, по его словам, «разделяют коррупционную опасность политики Кремля и разделят их боль».

Кроме того, речь идет о «полных блокирующих санкциях» против госкорпорации ВЭБ.РФ и «военного банка», под которым подразумевается обслуживающий оборонную сферу Промсвязьбанк.

Помимо этого, Байден заверил, что Штаты вместе с партнерами в Германии работают, чтобы газопровод «Северный поток — 2» не был запущен.

Президент США также пояснил, что пока введен только «первый транш» рестрикций. Они будут ужесточаться, если Россия продолжит эскалировать ситуацию. Санкции начнут действовать с 22 февраля.

Помимо прочего, Джо Байден подчеркнул, что у Соединенных Штатов «нет намерения воевать с Россией», но они и их союзники «будут защищать каждый дюйм территории НАТО». Дополнительные американские войска будут переброшены для усиления обороны Эстонии, Латвии и Литвы.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. На следующий день он ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Первой реакцией Штатов на эти действия стало введение санкций против республик Донбасса.