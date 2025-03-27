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Экономика 27 марта 2025 08:18

Трамп заявил, что США введут пошлины в 25% на импорт машин

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В Соединенных Штатах введут импортные пошлины на все машины, которые будут ввозить на территорию США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, размер пошлины составит 25%.

«Мы будем фактически взимать тариф в размере 25%», – сказал он (перевод по ТАСС).

Однако Трамп отметил, что если автопроизводители согласятся собирать авто в США, то тогда не будут платить тарифы.

Ранее Трамп заявлял, что его администрация остановила промышленный спад в Штатах, который начался при экс-лидере Джо Байдене. На данный момент, по словам действующего президента США, производственный сектор активно восстанавливается. Только за февраль в промышленности появилось 10 тыс. новых рабочих мест, обратил внимание глава государства.

Также недавно в СМИ сообщили о возможном уходе китайских машин из России на фоне падения продаж. Однако автоэксперт Вячеслав Субботин развеял этот миф.

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#Дональд Трамп #автомобили #пошлины #импорт #США
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