Автоэксперт Баканов развеял мифы о хранении автомобильных шин: Это все страшилки

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Все нюансы при хранении автомобильных шин больше похожи на «раздутые страшилки». Об этом «Татар-информу» заявил автоэксперт Петр Баканов.

Ранее владелец одного из автосервисов Николай Погуляев заявил, что резину нельзя хранить в пакетах на балконе. Пакет может быть герметично упакован, из-за чего внутри соберется конденсат, а покрышка влагу не любит, потому что она разрушает ее резиновый слой, цитирует эксперта «Газета.Ru».

Баканов же объяснил, что после трех лет эксплуатации эти «особенности хранения» уже не влияют на покрышки.

«Все нюансы хранения автомобильных шин – это больше страшилки, которые подхватываются и раздуваются в СМИ. На самом деле, если вы три года уже эксплуатируете резину, то они (особенности хранения – прим. Т-и) сильно не повлияют на покрышки», - сказал он.

Автоэксперт добавил, что шины в идеале подвесить на стене или сложить аккуратно стопкой.

«Если есть возможность, то лучше, конечно, сделать на стене крепление и хранить шины так, чтобы масса равномерно распределялась по нескольким точкам. Если такой возможности нет, то остается только сложить их столбиком», - считает Баканов.

Также можно отдать шины на хранение в автосервис или шиномонтаж, добавил он.

«Только не факт, что в том же сервисе их будут хранить, как надо», - допустил автоэксперт.