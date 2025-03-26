Автоэксперт Субботин развеял миф об уходе китайских авто из России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Китайские автопроизводители не намерены покидать российский рынок. Об этом «Татар-информу» сообщил автоэксперт Вячеслав Субботин, комментируя публикации СМИ о возможном уходе китайских машин из России на фоне падения продаж.

«Китайцы никуда не уйдут. Цены у нас на китайские машины просто ломовые. Ну, как минимум, в два, а то и в три раза дороже, чем в самом Китае. Зачем же им уходить, когда у них маржинальность такая», - рассказал Субботин.

Он также отметил, что китайцы только предлагают поставлять машины на российский рынок, но договариваются обо всем российские представители автобизнеса.

«Китайцы просто смотрят на наш рынок и предлагают свои машины, но договариваются обо всем наши люди, наши люди привозят в Россию китайские машины», - обратил внимание автоэксперт.

Он напомнил, что в самом Китае продается около 50 млн китайских автомобилей, а в России реализуется лишь около 600 тыс. машин китайского производства.

«Однако нашим людям интересны китайские машины, поэтому автомобили из КНР никуда не уйдут», - отметил Субботин.

Он добавил, что российский рынок всегда открыт, несмотря ни на какие «политические волнения». А когда рынок открыт, туда будет идти товар, так работает экономика.

«Деньги не пахнут», - заключил Субботин.