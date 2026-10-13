Трамп заявил, что Путин больше хочет сделки, чем Зеленский

Президент США Дональд Трамп

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Президент России Владимир Путин «хочет заключить сделку [о мирном урегулировании] больше, чем» украинский лидер Владимир Зеленский. Он поделился своей оценкой ситуации с журналистами перед вылетом в Огайо, где запланирован митинг с его участием, передает РБК.

При этом американский лидер высказал мнение, что и Москва, и Киев хотят заключить сделку, но «не знают как», но Вашингтону удастся добиться заключения мирного соглашения.

Трамп также конкретизировал свою мысль. На его взгляд, Путин хочет заключить сделку, и теперь осталось убедить Зеленского, чтобы он тоже склонился к ее заключению.

«И вот что я думаю. Зеленскому следует сфокусироваться на заключении сделки, а не на разговорах об этом», – пояснил Президент США точку зрения, которой он придерживается.

Ранее, 11 октября, Дональд Трамп заявил о достижении энергетического перемирия между Россией и Украиной, которое начинает действовать немедленно. «Не нарушайте его!» – обратился он к обеим сторонам.

Однако вскоре журналист портала Axios Барак Равид рассказал в социальной сети Х (прежде Twitter) о разговоре с Владимиром Зеленским. Политик сказал, что для него «стало новостью» объявленное Трампом энергетическое перемирие, но выразил готовность соблюдать его, если оно вступит в силу.

Позднее британская газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников написала, что администрация Трампа угрожает прекратить действие механизма закупок американского оружия в интересах Украины в надежде заставить Киев отказаться от нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре.

Axios также написал со ссылкой на представителя Белого дома, что задуманное администрацией Трампа энергетическое перемирие потенциально предполагает отказ обеих сторон от ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Следующим этапом переговоров власти США видят возможную договоренность о прекращении ударов по электростанциям и энергетическим сетям.

До этого, вечером 9 октября, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. После их завершения американский лидер объявил, что РФ немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизеля, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн «сразу после этого». Всего, по его оценке, Россия в ближайшее время отправит на экспорт 3 млн тонн дизельного топлива – впрочем, с учетом текущего состояния своих НПЗ.

Все тот же Axios со ссылкой на американского чиновника тогда сообщил, что Трамп принял решение заключить соглашение с РФ о поставках дизтоплива после того, как шесть просьб о прекращении ударов по российским НПЗ оказались проигнорированы Зеленским.

Вместе с тем агентство Reuters узнало от источников, что в американской администрации уверены: сделка по дизельному топливу приблизит мирное завершение вооруженного противостояния на Украине. Об этом американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будто бы сообщили украинской делегации на встрече в Майами.

Один из собеседников агентства уточнил, что США сказали украинцам, что сделка по дизелю способна «смягчить» позицию Москвы в том числе потому, что она посылает сигнал об открытости Трампа к сотрудничеству.