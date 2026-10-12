Axios узнал, каким видят энергетическое перемирие в администрации Трампа

Энергетическое перемирие между Россией и Украиной, о достижении которого заявил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, потенциально предполагает отказ обеих сторон от ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на представителя Белого дома.

Представитель администрации США заявил изданию, что Трамп ожидает соблюдения перемирия от украинского лидера Владимира Зеленского. При этом в случае прекращения атак на НПЗ следующим переговорным шагом власти США видят возможную договоренность о прекращении ударов по электростанциям и энергетическим сетям.

Вместе с тем украинский чиновник сказал порталу, что в стране имеется всего лишь один НПЗ, причем не полностью функционирующий, а топливо поступает из-за границы. Поэтому он счел предложение «неравноценным».

Ранее Дональд Трамп заявил о достижении энергетического перемирия между Россией и Украиной, которое начинает действовать немедленно. «Не нарушайте его!» – обратился он к обеим сторонам.

Однако вскоре журналист портала Axios Барак Равид рассказал в социальной сети Х (прежде Twitter) о разговоре с Владимиром Зеленским. Политик сказал, что для него «стало новостью» объявленное Трампом энергетическое перемирие, но выразил готовность соблюдать его, если оно вступит в силу.

Позднее британская газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников написала, что администрация Трампа угрожает прекратить действие механизма закупок американского оружия в интересах Украины в надежде заставить Киев отказаться от нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре.