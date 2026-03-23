Трамп заявил, что Иран отказался от создания ядерного оружия
Иран отказался от планов создать ядерное оружие, ближайшие пять дней дадут понять, возможно ли заключение мирного соглашения. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в Мемфисе (оно транслировалось на YouTube-канале Белого дома).
При этом, по мнению американского лидера, шансы на заключение перемирия между США и Ираном «очень высоки».
«Я думаю, что есть очень большая вероятность того, что мы в итоге заключим сделку. Это вполне может оказаться выгодной сделкой для всех», – подчеркнул Трамп.
Ранее Президент США сообщил, что американская сторона ведет переговоры с «главным человеком» в исламской республике, но не с Высшим руководителем ИРИ Моджтабой Хаменеи. До этого он отложил на пять дней реализацию ультиматума об ударах по иранской энергетике, сославшись «на очень хорошие и продуктивные переговоры».
По информации израильского портала Ynet, американо-иранские переговоры должны пройти на этой неделе в Пакистане. При этом, по словам израильского собеседника издания, Штаты надеются завершить войну до 9 апреля.
«Окончание войны 9 апреля позволит Трампу приехать в Израиль в День независимости (празднуется с 21 по 22 апреля – прим. Т-и), чтобы получить Премию Израиля», – пояснил источник.
В свою очередь катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника рассказал, что власти Ирана и США обменялись сообщениями для «снижения напряженности» через Египет и Турцию. Вместе с тем представитель руководства ИРИ констатировал: в Вашингтоне не намерены выполнять основные условия Тегерана: выплату компенсаций и «признание [факта] агрессии».
Позднее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщил в социальной сети X (прежде Twitter), что вице-президент США Джей Ди Вэнс созвонился с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить положения, которые могли бы войти в мирное соглашение с Ираном.