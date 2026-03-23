Трамп заявил, что Иран отказался от создания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Иран отказался от планов создать ядерное оружие, ближайшие пять дней дадут понять, возможно ли заключение мирного соглашения. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в Мемфисе (оно транслировалось на YouTube-канале Белого дома).

При этом, по мнению американского лидера, шансы на заключение перемирия между США и Ираном «очень высоки».

«Я думаю, что есть очень большая вероятность того, что мы в итоге заключим сделку. Это вполне может оказаться выгодной сделкой для всех», – подчеркнул Трамп.

Ранее Президент США сообщил, что американская сторона ведет переговоры с «главным человеком» в исламской республике, но не с Высшим руководителем ИРИ Моджтабой Хаменеи. До этого он отложил на пять дней реализацию ультиматума об ударах по иранской энергетике, сославшись «на очень хорошие и продуктивные переговоры».

По информации израильского портала Ynet, американо-иранские переговоры должны пройти на этой неделе в Пакистане. При этом, по словам израильского собеседника издания, Штаты надеются завершить войну до 9 апреля.

«Окончание войны 9 апреля позволит Трампу приехать в Израиль в День независимости (празднуется с 21 по 22 апреля – прим. Т-и), чтобы получить Премию Израиля», – пояснил источник.

В свою очередь катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника рассказал, что власти Ирана и США обменялись сообщениями для «снижения напряженности» через Египет и Турцию. Вместе с тем представитель руководства ИРИ констатировал: в Вашингтоне не намерены выполнять основные условия Тегерана: выплату компенсаций и «признание [факта] агрессии».

Позднее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщил в социальной сети X (прежде Twitter), что вице-президент США Джей Ди Вэнс созвонился с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить положения, которые могли бы войти в мирное соглашение с Ираном.