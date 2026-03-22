Политика 22 марта 2026 07:30

Команда Трампа начала обсуждать возможные мирные переговоры с Ираном

Фото: www.whitehouse.gov

Команда президента США Дональда Трампа приступила к обсуждению возможного формата мирных переговоров с Ираном. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Axios.

В обсуждениях участвуют спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Трампа Дэвид Кушнер. Один из американских чиновников в беседе с журналистами предположил, что Тегеран согласится на диалог.

По данным издания, любое мирное соглашение должно включать три ключевых условия: возобновление судоходства через Ормузский пролив, урегулирование проблемы иранских запасов высокообогащённого урана, а также заключение долгосрочного договора по ядерной программе, баллистическим ракетам и поддержке прокси-сил в регионе.

#Дональд Трамп #Иран
В топе
Сорванные подснежники могут обойтись в миллион рублей

21 марта 2026
В Казани почти на год частично ограничат движение по улице Юлиуса Фучика

22 марта 2026
Новости партнеров