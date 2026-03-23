Экономика 23 марта 2026 16:58

Нефть и акции нефтяников обвалились после заявления Трампа о приостановке ударов по Ирану

Цены на нефть и котировки российских нефтяных компаний резко снизились после того, как президент США Дональд Трамп объявил о временном ограничении военных ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает РБК.

На минимуме стоимость барреля Brent обвалилась на 13,65% – до 91,89 доллара, однако позже цены частично восстановились. По данным на 15:05 мск, фьючерсы на Brent падали на 3,81%, до 102,36 доллара за баррель.

Акции российских нефтяников последовали за нефтяными котировками. Бумаги ЛУКОЙЛа на минимуме подешевели на 3,56%, до ₽5600,5. Другие нефтегазовые компании также торговались в минусе. Нефтяной сектор потянул вниз и индекс Мосбиржи, где его доля велика: бенчмарк на минимуме снизился на 2,37%, до 2804,51 пункта. К 15:07 мск индекс отскочил до 2837,88 пункта (-1,2% к закрытию предыдущего дня).

Рынок отреагировал на заявление Трампа, который сообщил, что поручил на пять дней ограничить любые военные удары по иранской энергоинфраструктуре, чтобы продолжить переговоры с Тегераном. Ранее, 22 марта, американский лидер пригрозил Ирану уничтожить электростанции, если тот не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. В ответ Иран пообещал нанести удары по объектам энергетической и информационной инфраструктуры США в регионе.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут никаких переговоров.

Экономист Софья Донец отметила, что режим непредсказуемости и высокой волатильности на рынках сохраняется. По её словам, разрешение конфликта пока не приближается, а дизайн урегулирования стало сложнее просматривать. Это означает, что сырьевые цены останутся повышенными, а рисковые активы – под давлением.

В топе
Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

Имам рассказал, как можно улучшить положение умерших родственников на том свете

23 марта 2026
Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

Имам Хайруллин рассказал, слышат ли мертвые живых людей

23 марта 2026
Новости партнеров