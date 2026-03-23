Нефть и акции нефтяников обвалились после заявления Трампа о приостановке ударов по Ирану

Цены на нефть и котировки российских нефтяных компаний резко снизились после того, как президент США Дональд Трамп объявил о временном ограничении военных ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает РБК.

На минимуме стоимость барреля Brent обвалилась на 13,65% – до 91,89 доллара, однако позже цены частично восстановились. По данным на 15:05 мск, фьючерсы на Brent падали на 3,81%, до 102,36 доллара за баррель.

Акции российских нефтяников последовали за нефтяными котировками. Бумаги ЛУКОЙЛа на минимуме подешевели на 3,56%, до ₽5600,5. Другие нефтегазовые компании также торговались в минусе. Нефтяной сектор потянул вниз и индекс Мосбиржи, где его доля велика: бенчмарк на минимуме снизился на 2,37%, до 2804,51 пункта. К 15:07 мск индекс отскочил до 2837,88 пункта (-1,2% к закрытию предыдущего дня).

Рынок отреагировал на заявление Трампа, который сообщил, что поручил на пять дней ограничить любые военные удары по иранской энергоинфраструктуре, чтобы продолжить переговоры с Тегераном. Ранее, 22 марта, американский лидер пригрозил Ирану уничтожить электростанции, если тот не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. В ответ Иран пообещал нанести удары по объектам энергетической и информационной инфраструктуры США в регионе.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран и Вашингтон не ведут никаких переговоров.

Экономист Софья Донец отметила, что режим непредсказуемости и высокой волатильности на рынках сохраняется. По её словам, разрешение конфликта пока не приближается, а дизайн урегулирования стало сложнее просматривать. Это означает, что сырьевые цены останутся повышенными, а рисковые активы – под давлением.