Трамп отложил на пять дней реализацию ультиматума об ударах по иранской энергетике
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отложил на пять дней реализацию своего ультиматума руководству Ирана. Ранее он угрожал уничтожить все иранские электростанции, если в течение двух суток исламская республика не разблокирует Ормузский пролив.
«Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и Иран за последние два дня провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и окончательного урегулирования нашей вражды на Ближнем Востоке», – написал американский лидер в основанной им социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, эти «глубокие, детальные и конструктивные» переговоры должны продлиться неделю. Он пояснил, что с учетом «характера и тона» этих консультаций поручил Пентагону «отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней» – в том случае, если продолжающиеся встречи и обсуждения будут успешны.
Срок действия ультиматума должен был истечь предстоящей ночью. Иран в ответ на атаки на свою энергетическую инфраструктуру пообещал ударить по всем объектам энергетической и информационной инфраструктуры Ближнего Востока, так или иначе связанным с США.
В ответ на последнее заявление Трампа Президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал в своем Телеграм-канале заявление Министерства иностранных дел исламской республики. В нем сказано, что «высказывания Президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов».
В свою очередь высокопоставленный иранский сотрудник службы безопасности сообщил агентству Tasnim, что ИРИ не вела и не ведет переговоров с США и что отсрочка ультиматума означает сохранение курса американского руководства на продолжение войны с Ираном.