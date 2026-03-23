Трамп отложил на пять дней реализацию ультиматума об ударах по иранской энергетике

Президент США Дональд Трамп

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отложил на пять дней реализацию своего ультиматума руководству Ирана. Ранее он угрожал уничтожить все иранские электростанции, если в течение двух суток исламская республика не разблокирует Ормузский пролив.

«Я рад сообщить, что Соединенные Штаты Америки и Иран за последние два дня провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и окончательного урегулирования нашей вражды на Ближнем Востоке», – написал американский лидер в основанной им социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, эти «глубокие, детальные и конструктивные» переговоры должны продлиться неделю. Он пояснил, что с учетом «характера и тона» этих консультаций поручил Пентагону «отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней» – в том случае, если продолжающиеся встречи и обсуждения будут успешны.

Срок действия ультиматума должен был истечь предстоящей ночью. Иран в ответ на атаки на свою энергетическую инфраструктуру пообещал ударить по всем объектам энергетической и информационной инфраструктуры Ближнего Востока, так или иначе связанным с США.

В ответ на последнее заявление Трампа Президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал в своем Телеграм-канале заявление Министерства иностранных дел исламской республики. В нем сказано, что «высказывания Президента США звучат в контексте попыток снизить цены на энергоносители и выиграть время для реализации своих военных планов».

В свою очередь высокопоставленный иранский сотрудник службы безопасности сообщил агентству Tasnim, что ИРИ не вела и не ведет переговоров с США и что отсрочка ультиматума означает сохранение курса американского руководства на продолжение войны с Ираном.