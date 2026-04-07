Политика 7 апреля 2026 11:31

Трамп заявил, что готов выучить испанский и возглавить Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп в 2025 году
Фото: www.whitehouse.gov

После завершения войны против Ирана Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов выучить испанский язык и стать руководителем Венесуэлы. Он заявил об этом на пресс-конференции, видеозапись которой опубликовала американская телесеть C-Span.

«После того как я закончу с этим (вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке – прим. Т-и), я могу поехать в Венесуэлу. Я быстро выучу испанский <...> Я поеду в Венесуэлу. Я собираюсь баллотироваться в Президенты», – пошутил американский лидер.

При этом Трамп заметил, что на изучение испанского языка ему не понадобится «много времени», так как он хорошо владеет языками.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены военными США в ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость». Сейчас они находятся под стражей в Соединенных Штатах. Верховный трибунал правосудия Венесуэлы признал временно исполняющим обязанности главы государства исполнительного вице-президента Дельси Родригес.

Вскоре после этого Президент США полушутя провозгласил себя исполняющим обязанности Президента Венесуэлы. Соответствующий скриншот (якобы из «Википедии») он опубликовал в основанной им социальной сети Truth Social.

