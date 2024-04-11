CNN: Трамп, став Президентом, сразу начнет переговоры с Россией и Украиной

Бывший Президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах может сразу же начать переговоры с лидерами России и Украины и координировать диалог между ними. Об этом со ссылкой на данные источников сообщает CNN.

«Если Трамп победит в ноябре, он, скорее всего, обратится к Президенту России Владимиру Путину и <...> Владимиру Зеленскому на следующий день после своего избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы начать координировать переговоры», — отмечается в сообщении.

В планах Трампа — привести обе стороны к прекращению боевых действий. Рычагом для достижения этой цели может стать в том числе военная помощь Киеву.

Ранее экс-Президент США уже заявлял, что при победе на выборах сможет прекратить конфликт на Украине в течение одних суток.