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CNN: Трамп, став Президентом, сразу начнет переговоры с Россией и Украиной
Бывший Президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах может сразу же начать переговоры с лидерами России и Украины и координировать диалог между ними. Об этом со ссылкой на данные источников сообщает CNN.
«Если Трамп победит в ноябре, он, скорее всего, обратится к Президенту России Владимиру Путину и <...> Владимиру Зеленскому на следующий день после своего избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы начать координировать переговоры», — отмечается в сообщении.
В планах Трампа — привести обе стороны к прекращению боевых действий. Рычагом для достижения этой цели может стать в том числе военная помощь Киеву.
Ранее экс-Президент США уже заявлял, что при победе на выборах сможет прекратить конфликт на Украине в течение одних суток.
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