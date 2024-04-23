Эксперт объяснил, почему Трамп резко изменил свою позицию по финансовой помощи Киеву

Лидер республиканцев и кандидат в президенты США Дональд Трамп изменил свою позицию по поводу выделения финансовой помощи Украине после визита спикера Палаты представителей Майкла Джонсона. Об этом заявил политолог и бывший дипломат Сергей Марков.

«Примерно две недели назад к Трампу приехал спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он рассказал ему следующую историю: по данным ЦРУ, должен произойти крах украинской армии. И в этом крахе (Джо) Байден обвинит Трампа. Он построит на этом всю избирательную кампанию, мол, что Трамп – предатель Америки. Трамп подумал, и занял нейтральную позицию», – объяснил эксперт в беседе с «Татар-информом».

Марков отметил, что ранее Трамп выступал против финансирования военного конфликта на Украине и даже пригрозил республиканцам, которые хотели поддержать выделение средств Киеву.

«Конгрессмены республиканцы в большинстве своем за войну с Россией, поскольку это связано с истеблишментом США. Но республиканцы-избиратели большей частью против выделения денег на войну с Россией», – подчеркнул спикер.

Подробнее о том, как выделение 61 млрд долларов на военные нужды Украины скажутся на ходе СВО и как сейчас обстоят дела российской армии на фронте – в интервью «Сергей Марков: «Сейчас Россия не наступает в зоне СВО, это тактика тысячи мелких порезов».