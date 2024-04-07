Авторы WP рассказали о секретном плане Трампа по прекращению конфликта РФ и Украины

Бывший американский лидер Дональд Трамп в частном разговоре рассказал, как положит конец российско-украинскому конфликту. Его задумка заключается в том, чтобы оказать давление на Киев, чтобы Украина уступила России ряд территорий. Об этом пишет Washington Post.

«Бывший Президент США Дональд Трамп в частном порядке заявил, что может положить конец конфликту между Россией и Украиной, если окажет давление на последнюю, чтобы она уступила часть территории <...> Предложение Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и приграничного региона – Донбасса – России», – указано в статье.

Ряд экспертов по внешней политике в беседе с газетой заявили, что эта идея «вознаградит» Президента России Владимира Путина и «оправдает» нарушение международно-признанных границ суверенного государства при помощи силы. Эксперты, поддерживающие линию Трампа, отметили, что главной внешнеполитической угрозой для США является Китай, а не Россия, и выступили за ограничение расширения НАТО.

В частной беседе Трамп также утверждал, что, по его мнению, и Россия, и Украина «хотят сохранить лицо, хотят выхода» из сложившейся ситуации, и что люди в некоторых частях Украины не против быть частью РФ.

Ранее бывший помощник кандидата на пост Президента Дональда Трампа Джон Болтон рассказал, что тот выведет США из НАТО, если его выберут на должность главы государства.