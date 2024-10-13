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Политика 13 октября 2024 08:27

Трамп выразил беспокойство по поводу начала третьей мировой в ближайшие месяцы

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Трамп выразил беспокойство по поводу начала третьей мировой в ближайшие месяцы
Дональд Трамп во время пребывания на посту Президента США
Фото: kremlin.ru

Кандидат в Президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном митинге выразил опасения по поводу вероятного начала третьей мировой войны в ближайшие месяцы. Его выступление перед сторонниками в Калифорнии транслировала на YouTube известная такими эфирами медиакомпания RSBN.

«Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть (в администрации США — прим. Т-и)», — заявил политик (цитата по ТАСС).

Кроме того, Трамп опять пообещал, что в случае возвращения на пост Президента США сможет урегулировать вооруженное противостояние на Украине и «прекратить хаос на Ближнем Востоке».

Ранее Трамп не раз заявлял, что действия администрации демократа Джо Байдена, его преемника на посту Президента США, приближают новую мировую войну. Он также неоднократно утверждал, что при нем во главе государства конфликты на Украине и Ближнем Востоке вообще не начались бы.

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#Дональд Трамп
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