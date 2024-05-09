Лукашенко призвал не допустить третьей мировой и ядерного апокалипсиса

Всем людям сейчас необходимо сплотиться, чтобы не допустить третьей мировой войны и ядерного апокалипсиса. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает государственное агентство БелТА.

«Мы должны сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Иначе ядерный апокалипсис неминуем. Для этого нам всем нужно сплотиться», — заявил политик во время церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы.

Белорусский лидер обратил внимание на значение всех, кто выступает в защиту мира и стремится к сотрудничеству, однако, по его мнению, подобных высказываний сейчас не слышно.

«Чем закончилось подобное молчание в прошлом веке, мы знаем. Сегодня нас опять хотят столкнуть в ту же пропасть», — добавил он, намекая на Вторую мировую войну.

Наряду с этим Лукашенко назвал имеющиеся в России и Беларуси ядерные вооружения оружием сдерживания. «Ядерное оружие — страшное оружие. Но это оружие. <...> чтобы применить такое оружие, надо тренироваться, надо уметь это делать», — выразил уверенность он.