Трамп про атаку ВСУ на Курскую область: Будет третья мировая война

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что атака ВСУ на Курскую область рискует спровоцировать мировую войну.

«Посмотрите, что происходит на Украине. Они хлынули в Россию. Будет Третья мировая война», - цитирует политика зарубежное издание Independent.

Как пишут журналисты, таким заявлением Трамп явно показал свою позицию: он «против недавнего вторжения Украины на территорию России под Курском».

Трамп также назвал ошибкой мнение о том, что такое вторжение со стороны ВСУ призвано ослабить давление на украинские войска в других местах боевых действий. Текущие бои в Курской области лишь доказывают, что «третья мировая война стала ближе, чем когда-либо», считает спикер.

Отмечается, что свое заявление Трамп сделал через пару часов после того, как посетил панихиду на Арлингтонском национальном кладбище по 13 американским военнослужащим, которые погибли во время вывода войск США из Афганистана в 2021-м.

Причем на панихиде он связал вывод войска с управлением действующего президента США Джо Байдена. Трамп напомнил, что сам инициировал вывод войск «в ускоренном режиме, с продолжающейся нестабильностью во всем мире».

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа, но продвижение украинцев остановили. Совсем недавно Минобороны докладывало, что только за 25 августа украинские вооруженные силы понесли существенные потери – более 400 человек. Также командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов говорил, что количество военнослужащих ВСУ, взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти.