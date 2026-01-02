Посольство РФ в Иране призвало россиян не снимать протесты на видео и избегать толпы

Посольство России в Тегеране обратилось к находящимся в исламской республике россиянам с призывом проявлять бдительность и соблюдать меры предосторожности на фоне проходящих в стране протестных акций. В заявлении дипмиссии, опубликованном в Телеграм-канале, содержится рекомендация избегать мест скопления протестующих и не поддаваться на возможные провокации.

Кроме того, дипломаты настоятельно посоветовали согражданам категорически отказаться от фото– и видеосъемки событий до полной нормализации обстановки. При этом в представительстве подчеркнули, что само посольство и другие российские загранучреждения в стране продолжают функционировать в штатном режиме.

Причиной обострения ситуации стали протестные выступления, начавшиеся 29 декабря в центре Тегерана, в частности на улице Исламской Республики. Поводом для недовольства послужило резкое падение курса национальной валюты – иранского риала.

По информации агентства «Fars», инициаторами выступили предприниматели, призывавшие коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. Во вторник к акциям протеста примкнули студенты столичных университетов.

В среду ситуация накалилась на юге страны: в провинции Фарс группа неизвестных совершила нападение на здание администрации города Феса.