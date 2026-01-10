Армия Ирана заявила о готовности противостоять «любому заговору»

Армия Ирана выступила в поддержку властей исламской республики, заявив о готовности под руководством верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи «решительно противостоять любому заговору». Обращение командования Вооруженных сил ИРИ опубликовало агентство Tasnim.

Авторы заявления возложили ответственность за беспорядки, продолжающиеся в Иране с конца прошлого года, на «дьявольские власти» Соединенных Штатов. По их мнению, в разжигании протестов также принимают участие Израиль наряду с «террористическими и враждебными группами».

По оценке американской газеты The Wall Street Journal, подобная декларация командования ВС указывает на планы властей Ирана использовать армейские части для подавления протестов, охвативших страну.

Ранее живущий в эмиграции наследный принц Ирана Реза Пехлеви в социальной сети X (прежде Twitter) призвал жителей страны начать общенациональную забастовку и присоединяться к акциям протеста, чтобы установить контроль над центральными улицами городов. Он также выразил готовность вернуться на Родину после победы революции.

Протесты в Тегеране и других городах ИРИ начались 29 декабря – после резкого падения курса иранского риала. Иранская правозащитная организация HRANA (Human Rights Activists News Agency) оценивает число погибших за последние 13 дней как минимум в 65 человек. Речь идет о 50 протестующих и 14 сотрудниках силовых органов.

Посольство России в Иране призвало находящихся в стране граждан РФ не снимать протесты на видео и избегать толпы, о чем сообщал «Татар-информ».