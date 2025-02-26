Трамп: Украина может забыть о НАТО, России тоже придется пойти на уступки

Президент США Дональд Трамп

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О возможности Украины вступить в НАТО следует забыть, вероятно, именно из-за этого вопроса начался полномасштабный конфликт, но России также придется пойти на уступки. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на первом заседании своей администрации в Белом доме, сообщает ТАСС.

«Я могу сказать, что о НАТО можно забыть. Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой всё началось», – сказал он, отвечая на вопрос о возможных уступках украинской стороны (цитата по РИА Новости).

При этом Трамп охарактеризовал Президента РФ Владимира Путина как «очень умного политического деятеля» и выразил уверенность, что сделку по Украине удастся заключить.

Относительно санкций, введенных США против России, американский лидер сказал, что они могут быть отменены, но лишь после урегулирования конфликта на Украине.

Основной целью Штатов на Украине Трамп назвал завершение кровопролития, а второй – возмещение потраченных на поддержку украинской стороны средств.

По словам политика, Вашингтон надеется благодаря заключению соглашения по полезным ископаемым получить обратно выделенные, по его оценке, Киеву 350 млрд долларов и заработать еще больше в будущем.

Трамп также поддержал идею Великобритании и Франции разместить на Украине своих миротворцев. «Я знаю, что Великобритания и Франция заявили, что хотят направить так называемых миротворцев, и я думаю, что это хорошая идея», – подчеркнул он.

Возможность предоставления Украине новых американских гарантий безопасности политик отверг. «Я не собираюсь предоставлять [новые] большие гарантии безопасности. Пусть этим займется Европа, ведь речь идет о том, что Европа – их сосед», – объяснил он свое понимание ситуации.