Трамп: Конфликт на Украине может быть урегулирован за несколько недель

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

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Конфликт на Украине может быть урегулирован в течение нескольких недель. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает агентство Reuters.

Кроме того, американский лидер заметил, что не видит проблемы в отправке европейских военных на Украину в качестве миротворцев, отмечает ТАСС.

Ход российско-американских переговоров по Украине Трамп на странице в принадлежащей ему социальной сети Truth Social оценил как очень хороший.

«<...> у меня идут серьезные обсуждения с Президентом России Владимиром Путиным, касающиеся завершения войны, а также крупных транзакций по экономическому развитию, которые будут иметь место между Соединенными Штатами и Россией. Переговоры идут очень хорошо», – заверил он.