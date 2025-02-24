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Политика 24 февраля 2025 21:35

Трамп: Конфликт на Украине может быть урегулирован за несколько недель

Трамп: Конфликт на Украине может быть урегулирован за несколько недель
Президент США Дональд Трамп в 2025 году
Фото: en.wikipedia.org

Конфликт на Украине может быть урегулирован в течение нескольких недель. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает агентство Reuters.

Кроме того, американский лидер заметил, что не видит проблемы в отправке европейских военных на Украину в качестве миротворцев, отмечает ТАСС.

Ход российско-американских переговоров по Украине Трамп на странице в принадлежащей ему социальной сети Truth Social оценил как очень хороший.

«<...> у меня идут серьезные обсуждения с Президентом России Владимиром Путиным, касающиеся завершения войны, а также крупных транзакций по экономическому развитию, которые будут иметь место между Соединенными Штатами и Россией. Переговоры идут очень хорошо», – заверил он.

#Россия и США #спецоперация #Дональд Трамп
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