Трамп призвал к поиску нового руководства для Ирана вместо Хаменеи

Президент США Дональд Трамп в 2018 году

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал к поиску нового руководства для Ирана вместо верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Своей точкой зрения американский лидер поделился в интервью газете Politico.

По мнению Трампа, Высший руководитель ИРИ «виновен в полном разрушении страны и применении насилия на невиданных ранее уровнях».

«Чтобы сохранить функционирование страны, пусть даже на очень низком уровне, руководство должно сосредоточить внимание на надлежащем управлении, как это делаю я в США, а не убивать тысячи людей ради сохранения контроля», – подчеркнул в связи с этим американский лидер.

Ранее Али Хаменеи обвинил Дональда Трампа в гибели тысяч участников массовых протестов, начавшихся в стране в конце прошлого года. Президент США не раз публично высказывался в поддержку протестующих.

Трамп даже собирался атаковать Иран, но на данный момент отменил удар. По информации американских чиновников, на его позицию якобы повлияли возражения со стороны союзников Штатов на Ближнем Востоке – арабских стран и Израиля.

При этом американский лидер заявил, что убийства протестующих в Иране прекратились и власти исламской республики отказались от планов казнить задержанных демонстрантов. Позднее он сообщил представителям СМИ, что сам себя убедил не атаковать ИРИ, в том числе из-за отмены более чем 800 запланированных казней.

Протесты в Тегеране и других городах ИРИ начались 29 декабря после резкого падения курса национальной валюты – риала. Позднее живущий в эмиграции наследный принц Ирана Реза Пехлеви через соцсеть X призвал жителей страны начать общенациональную забастовку и установить контроль над центральными улицами городов.

Согласно данным правозащитной организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), подтверждена гибель 3090 человек, в том числе 2885 протестующих. Еще более 22 тыс. человек арестованы.

Раис Татарстана Рустам Минниханов как председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» направил Президенту Ирана Масуду Пезешкиану письмо со словами соболезнования в адрес родных и близких погибших в результате массовых протестов.