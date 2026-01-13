news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 13 января 2026 22:06

Трамп призвал американцев и граждан союзников США покинуть Иран

Читайте нас в
Телеграм
Трамп призвал американцев и граждан союзников США покинуть Иран
Президент США Дональд Трамп в 2025 году
Фото: www.whitehouse.gov

Находящимся сейчас в Иране американцам и граждан государств – союзников США необходимо покинуть эту страну. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Им (граждан США и союзных им государств – прим. Т-и) следует покинуть страну», – подчеркнул американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в ходе визита на завод компании Ford в штате Мичиган (цитата по РИА Новости).

При этом Трамп не стал уточнять, что именно он имел в виду, заявляя о помощи, спешащей к участникам акций протеста в Иране. «Вам придется самим разобраться, простите», – сказал он представителям СМИ.

Президент США также отметил, что его источники разнятся в оценке числа погибших иранских протестующих, но, на его взгляд, оно в любом случае очень велико.

Протесты в Тегеране и других городах ИРИ начались 29 декабря после резкого падения курса национальной валюты – риала. Позднее живущий в эмиграции наследный принц Ирана Реза Пехлеви через соцсеть X призвал жителей страны начать общенациональную забастовку и установить контроль над центральными улицами городов.

Американский телеканал CBS со ссылкой на местный источник, собирающий данные активистов, допустил, что в ходе иранских акций протеста могли погибнуть более 12 тыс. человек или даже 20 тыс.

Раис Татарстана Рустам Минниханов как председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» направил Президенту Ирана Масуду Пезешкиану письмо со словами соболезнования в адрес родных и близких погибших в результате массовых протестов.

читайте также
Трамп призвал иранцев к продолжению протестов и пообещал скорое прибытие помощи
Трамп призвал иранцев к продолжению протестов и пообещал скорое прибытие помощи
51-й штат США: почему Трамп хочет Гренландию и что стоит за новой попыткой аннексии
51-й штат США: почему Трамп хочет Гренландию и что стоит за новой попыткой аннексии
Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время протестов в Иране
Минниханов выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время протестов в Иране
#Иран #акции протеста #Дональд Трамп
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане выбрали 51 учреждение СПО для эксперимента по сдаче двух ОГЭ

В Татарстане выбрали 51 учреждение СПО для эксперимента по сдаче двух ОГЭ

13 января 2026
Нововведения в школах в 2026 году: два ОГЭ, сокращение иностранного и уроки воспитания

Нововведения в школах в 2026 году: два ОГЭ, сокращение иностранного и уроки воспитания

13 января 2026