Трамп призвал американцев и граждан союзников США покинуть Иран

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Находящимся сейчас в Иране американцам и граждан государств – союзников США необходимо покинуть эту страну. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Им (граждан США и союзных им государств – прим. Т-и) следует покинуть страну», – подчеркнул американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в ходе визита на завод компании Ford в штате Мичиган (цитата по РИА Новости).

При этом Трамп не стал уточнять, что именно он имел в виду, заявляя о помощи, спешащей к участникам акций протеста в Иране. «Вам придется самим разобраться, простите», – сказал он представителям СМИ.

Президент США также отметил, что его источники разнятся в оценке числа погибших иранских протестующих, но, на его взгляд, оно в любом случае очень велико.

Протесты в Тегеране и других городах ИРИ начались 29 декабря после резкого падения курса национальной валюты – риала. Позднее живущий в эмиграции наследный принц Ирана Реза Пехлеви через соцсеть X призвал жителей страны начать общенациональную забастовку и установить контроль над центральными улицами городов.

Американский телеканал CBS со ссылкой на местный источник, собирающий данные активистов, допустил, что в ходе иранских акций протеста могли погибнуть более 12 тыс. человек или даже 20 тыс.

Раис Татарстана Рустам Минниханов как председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» направил Президенту Ирана Масуду Пезешкиану письмо со словами соболезнования в адрес родных и близких погибших в результате массовых протестов.