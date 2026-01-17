Хаменеи обвинил США в гибели протестующих в Иране

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в гибели участников массовых протестов, начавшихся в стране в конце прошлого года.

«Мы считаем Президента США преступником, [ответственным] за жертвы, ущерб и клевету против иранского народа», – заявил верховный лидер ИРИ (цитата по Reuters).

Хаманеи признал, что в ходе протестов погибли несколько тысяч человек, но обвинил в их смерти США и Израиль.

По словам верховного лидера, связанные с этими странами лица поджигали общественные здания, уничтожали государственное имущество и сеяли хаос.

«Мы не втянем страну в войну, но мы не оставим безнаказанными ни внутренних, ни международных преступников», – добавил Хаменеи.

Согласно данным правозащитной организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), подтверждена гибель 3090 человек, в том числе 2885 протестующих. Еще более 22 тыс. человек арестованы.

Протесты в Тегеране и других городах ИРИ начались 29 декабря после резкого падения курса национальной валюты – риала. Позднее живущий в эмиграции наследный принц Ирана Реза Пехлеви через соцсеть X призвал жителей страны начать общенациональную забастовку и установить контроль над центральными улицами городов.

Президент США Дональд Трамп не раз публично высказывался в поддержку протестующих и собирался атаковать Иран, но на данный момент отменил удар. По информации американских чиновников, на его позицию якобы повлияли возражения со стороны союзников Штатов на Ближнем Востоке – арабских стран и Израиля.

Позднее американский лидер заявил, что убийства протестующих в Иране прекратились и власти исламской республики отказались от планов казнить задержанных демонстрантов. Затем он сообщил представителям СМИ, что сам себя убедил не атаковать ИРИ, в том числе из-за отмены более чем 800 запланированных казней.

Раис Татарстана Рустам Минниханов как председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» направил Президенту Ирана Масуду Пезешкиану письмо со словами соболезнования в адрес родных и близких погибших в результате массовых протестов.